Baseball, secondo successo dell’Italia negli States: superati i Texas Rangers

Nella terza partita giocata in Arizona, l’Italia coglie il secondo successo consecutivo di questo giro per gli Stati Uniti: a cadere di fronte alla nazionale di Gilberto Gerali sono i Texas Rangers, sconfitti per 8-0 con una convincente prova da parte dei nostri. Va segnalato che i Rangers hanno utilizzato un lanciatore per inning.

L’Italia è partita subito bene, con un’immediata volata a sinistra di Alessandro Vaglio, poi a battere punti a casa sono Mercuri e lo stesso Vaglio (che fa fare a due uomini il giro del diamante). Sul 4-0, gli azzurri non si accontentano: al quinto inning Alberto Mineo piazza un singolo da due punti e poi va a segno su valida a destra di Giovanni Garbella. Passa una ripresa e a segnare ci pensa Nico Garbella su brillante valida di Paolini: 8-0. Negli ultimi tre inning, semplicemente, non cambia più niente. L’Italia si godrà ora qualche momento di riposo prima di affrontare, lunedì alle 21:30 italiane, i Los Angeles Dodgers a Glandale.













Credits: FIBS / Luca Giangrande