Baseball, l’Italia supera la formazione di Instructional League dei Cincinnati Reds a Goodyear

L’Italia lascia Goodyear (Arizona) con una bella vittoria contro la squadra di Instructional League dei Cincinnati Reds, dopo aver esordito con la sconfitta patita contro gli Oakland Athletics. 4-3 il punteggio finale, arrivato anche senza la presenza nel dugout di Gilberto Gerali, colto da una leggera forma influenzale e sostituito da Dennis Cook, che di norma allena il pitching. Sono saliti sul monte di lancio Andrea Pizziconi, Samuel Aldegheri, Diego Fabiani (lanciatore vincente), Yomel Rivera e Michele Pomponi

L’incontro è stato interpretato bene in fase offensiva, tant’è vero che si contano 13 valide totali, con un Robel Garcia in bella vista. Il primo punto, però, se lo guadagna Nico Garbella su doppio di Chris Colabello: siamo all’inning d’apertura. Il pareggio arriva nel secondo, con una valida dell’interbase Miguel Hernandez. L’Italia non si scoraggia e, dopo diverse riprese in cui non riescono a sfruttare le varie conquiste di basi, colgono l’occasione buona all’ottavo inning: Garcia colpisce il fuoricampo del 2-1, Celli manda a segno Colabello, che poi torna alla carica con Garcia per il 4-1. I Reds trovano da Hernandez la battuta che manda a casa Tello e Munroe nei minuti immediatamente successivi, però non riescono a rimontare nell’ultimo inning. L’Italia proseguirà il suo cammino domani a Surprise contro i Texas Rangers.













