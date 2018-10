Baseball, l’Italia chiude la trasferta americana perdendo contro i Kansas City Royals

Finisce con una sconfitta contro i Kansas City Royals l’Arizona Instructional League dell’Italia. Il 12-2 subito nella notte italiana segna la conclusione dello stage della Nazionale di Gilberto Gerali, che farà ora ritorno in patria.

L’incontro comincia malissimo, con un primo inning da incubo: corsa a casa di Marquez, fuoricampo di Isbel che manda a casa pure Jones. Nel secondo, un errore di Mercuri causa il 4-0 dei Royals, che diventa 5-0 con un doppio di Cole. Kansas City dilaga nella terza ripresa, volando fino al 9-0, concedendo qualcosa all’Italia solo nella settima, con doppio di Giovanni Garbella e singolo di Poma a risultare decisivi per il punto del 9-1. Poco dopo, però, Hernandez e Cole decidono che per i Royals non è ancora finita qui, ed è 12-1. Un doppio a sinistra di Nico Garbella chiude lo stage dell’Italia sul definitivo 12-2.













Credits: FIBS/Luca Giangrande