Barcellona-Real Madrid in tv, quando si gioca e su che canale vederla in streaming

E’ tempo del grande “Clasico” della Liga spagnolo tra Barcellona e Real Madrid. Al Camp Nou andrà in scena una delle partite più attese nel panorama internazionale che, per le tante stelle in campo, è pronta a regalarci tantissime emozioni. Domenica 28 ottobre alle 16.15 andrà in scena il 177° confronto tra le due squadre più titolate di Spagna, valido per il 10° turno del campionato nazionale. I blaugrana dovranno fare a meno di Leo Messi, infortunatosi alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter vinto dagli iberici 2-0. Tuttavia la presenza di stelle come Suarez, Dembelé, Coutinho e tanti altri permetterà ai padroni di casa di esprimere un grande gioco. Sulla sponda madrilena, il momento vissuto non è dei migliori e quindi questa partita può già essere una specie di spartacque della stagione dei Blancos. Il tecnico Lopetegui è stato messo in discussione più volte e la sua panchina traballa.

Il “Clasico” Barcellona-Real Madrid sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L’evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

Domenica 28 ottobre

ore 16.15 Barcellona-Real Madrid













