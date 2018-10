Pallamano, Qualificazioni Europei 2020: l’Italia ospita l’Ungheria nella seconda giornata

Dopo il tonfo a Mosca contro la Russia nella prima giornata (clicca qui per saperne di più), la Nazionale italiana di pallamano maschile scenderà nuovamente in campo domani (27 ottobre) alla Kioene Arena di Padova, per affrontare la fortissima Ungheria, favorita per il passaggio diretto del turno.

Gli azzurri dovranno necessariamente ripartire dal buon secondo tempo di Mosca e dalla buonissima prestazione del pivot Andrea Parisini, mentre c’è molta curiosità intorno al terzino Nicolas Dainese, classe ’99, tra i più propositivi nella prima giornata. Servirà inoltre ritrovare il miglior Dean Turkovic, molto in ombra contro la Russia, in una posizione (quella di centrale) assai importante in fase offensiva.

Dall’altro lato del campo ci sarà però un’Ungheria molto preparata, capace di vincere 30-22 contro la Slovacchia ad Erd, grazie alle prestazioni del pivot Bence Banhidi e del centrale Mate Lekai, stelle della squadra magiara, che militano in Champions League rispettivamente tra le fila di Pick Szeged e Veszprem.

Fischio d’inizio alle ore 18:45, con diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 del DDT, e 225 di Sky; arbitrano i romeni Robert Harabagiu e Silviu Stanescu.

Foto: FIGH