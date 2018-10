MotoGP, GP Australia in tv: orari prove libere 3 e qualifiche

Dopo il day-1 delle prove libere, domani andranno in scena le qualifiche per il Gran Premio di Australia 2018 del Motomondiale. Sul tracciato di Philipp Island si prospetta un grande spettacolo. Nella classe regina i giochi sono fatti: Marc Marquez è campione del mondo e i centauri si confronteranno con il puro piacere di competere ed aggiudicarsi la singola tappa. Lo spagnolo vorrà dimostrare di essere anche qui il migliore, Andrea Dovizioso vorrà sfatare il tabù su questa pista e Valentino Rossi cercherà di essere della partita. Nelle altre classi i confronti tra Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira (Moto2) e tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin (Moto3) saranno al centro dell’attenzione in chiave iridata.

Il sabato australiano sarà visibile, come ogni altro appuntamento del calendario, su SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208). Per quanto riguarda le qualifiche della MotoGP sarà disponibile una replica in chiaro anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). OASport seguirà il Gran Premio di Australia con le consuete DIRETTE LIVE testuali dei momenti clou del fine settimana di Phillip Island.

La programmazione su Sky Sport

Sabato 27-10-2018: (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 1.00-1.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

ore 1.55-2.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

ore 2.55-3.40, Moto 2, Prove libere 3, diretta

ore 4.35-5.15, Moto 3, Qualifiche, diretta

ore 5.30-6.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 6.10-6.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 6.35-6.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 7.05-7.50, Moto 2, Qualifiche, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 27-10-2018:

ore 14.00, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi













