Badminton, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Giovanni Toti cede al cinese Li Shifeng e dice addio ai quarti di finale

L’impresa era davvero ardua e purtroppo il nostro Giovanni Toti non ce l’ha fatta: nel torneo di singolare maschile del badminton alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires l’azzurrino cede nella seconda gara del Gruppo D al cinese Li Shifeng, numero 5 del seeding, con il punteggio di 14-21, 7-21 in 33 minuti di gioco e dice addio al sogno dei quarti di finale.

Nell’altra gara del girone il belga Julien Carraggi, battuto ieri da Toti, sconfigge l’iberico Tomas Toledano per 21-3, 21-15 in 25 minuti. Domani l’azzurrino chiuderà le sue fatiche in singolare proprio contro lo spagnolo per provare a consolarsi con il secondo posto nel raggruppamento.

Intanto Toti proseguirà nella notte italiana il suo cammino nella gara a squadre: l’italiano, inserito nel Team Alpha, che ieri ha sconfitto per 110-98 il team Epsilon, se la vedrà ora con il Team Delta, che ieri ha battuto il Team Zeta per 110-95. Gli otto Team hanno la certezza di giocare i quarti di finale.













Foto: BadmintonItalia

