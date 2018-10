Atletica, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Lorenzo Benati, quinto sui 400 metri, il migliore degli italiani

Sono stati assegnati i primi nove titoli dell’atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina la classifica è stata stilata sommando due prove. Nessuna medaglia per l’Italia: il migliore dei nostri è Lorenzo Benati, quinto sui 400 metri piani. Ottavo posto per Enrico Saccomano e per Diletta Fortuna, entrambi nel lancio del disco. Andiamo a scoprire tutti i medagliati odierni.

Nel salto con l’asta femminile oro alla tedesca Leni Freyja Wildgrube con un totale di 8.12 metri saltati, mentre l’argento va alla transalpina Emma Brentel con 7.82, infine il bronzo è della bielorussa Krystsina Kantsavenka con 7.72. Nel salto in lungo femminile titolo alla belga Maite Beernaert, con un totale di 12.32 metri, davanti alla magiara Klaudia Endresz ed all’austriaca Ingeborg Gruenwald, entrambe con 12.31 ma con l’argento alla prima per avere come miglior misura 6.26 contro 6.20.

Nel lancio del disco maschile oro al neozelandese Connor Bell con un totale di 133.08, mentre l’argento va al portoricano Jorge Luis Contreras con 115.06 ed il bronzo al polacco Gracjan Kozak con 114.92. Risale all’ottavo posto il nostro Enrico Saccomano con un totale di 110.81.

Nei 100 metri ostacoli femminili oro alla statunitense Grace Stark con un tempo complessivo di 26.14, davanti all’australiana Sophie White, seconda con 26.40, ed alla giamaicana Ackera Nugent, terza con 26.41. Negli 800 metri femminili oro all’australiana Keely Small con il crono complessivo di 4’10″44, davanti alla statunitense Mu Athing, seconda con 4’13″24 ed all’etiope Hirut Meshesha, terza con 4’14″60.

Nel lancio del disco femminile affermazione della cubana Melany del Pilar Matheus Morejon con il totale di 108.65 metri, davanti alla russa Violetta Ignatyeva, seconda con 107.79, ed alla turca Ozlem Becerek, terza con 1103.86. Ottava la nostra Diletta Fortuna con un totale di 94.37.

Nel salto in alto maschile vittoria del cinese Chen Long con un totale di 4.35 metri, davanti all’australiano Oscar Miers, secondo con 4.27, mentre terzo si classifica l’ucraino Oleh Doroshchuk con 4.23. Nei 400 metri femminili titolo alla ceca Barbora Malikova con 1’48″86, davanti alla tedesca Marie Scheppan, argento con 1’50″06, ed all’atleta dello Zambia Niddy Mingilishi con 1’50″48.

Nei 400 metri maschili oro al messicano Luis Antonio Aviles Ferreiro con il crono totale di 1’34″23, davanti all’atleta dello Zambia Kennedy Luchembe, secondo con 1’34″34, ed allo statunitense Nicholas Ramey, terzo con 1’34″87. Quinto il nostro Lorenzo Benati con 1’36″58.













Foto: Sito ufficiale Olimpiadi Giovanili Buenos Aires

roberto.santangelo@oasport.it