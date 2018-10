Atletica, Olimpiadi Giovanili 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Si punta sulla marcia e sui 400 di Benati

L’Italia sarà presente con 13 azzurri nell’atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018. La rassegna a cinque cerchi riservata alle grandi promosse dello sport internazionale si disputerà a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre, le gare di atletica leggera si svolgeranno nello specifico tra l’11 e il 16 ottobre all’Athletics Field della capitale sudamericana. La nostra Nazionale sarà composta da 8 ragazzi e 5 ragazze, tutti nati tra il 2001 e il 2002: sono i giovani di Stefano Baldini che si è ormai dimesso dalla carica che ha ricoperto negli ultimi anni presso la Fidal.

L’Italia può avere delle concrete chance di medaglia soprattutto nella marcia: Davide Finocchietti (oro agli Europei U18 nella 10 km) e Simona Bertini (bronzo nella 5 km nella rassegna continentale di categoria) sono due degli elementi più interessanti e proveranno a emergere sui 5000 metri, unica distanza prevista in questa competizione. Possiamo puntare concretamente anche su Lorenzo Benati che agli Europei U18 ha vinto l’oro sui 400 metri ed è stato il grande trascinatore della staffetta: il laziale classe 2002, già detentore del record nazionale di categoria e protagonista anche nelle batterie della 4×400 ai Mondiali U20, ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco sul giro di pista.

A Gyor si erano messi in mostra anche altre tre atleti capaci di conquistare la medaglia d’argento e alle Olimpiadi Giovanili vorranno sicuramente fare bella figura sfidando alcuni dei migliori coetanei del Pianeta: Davide Favro (salto in lungo), Carmelo Musci (getto del peso) ed Emma Silvestri (400 metri ostacoli) potrebbero essere delle valide scommesse. Difficilmente invece arriveranno gioie da podio dagli altri elementi della nostra squadra: Diletta Fortuna (lancio del disco), Dalia Kaddari (200 metri), Idea Pieroni (salto in alto), Francesco Guerra (1500 metri), Carmelo Cannizzaro (2000 siepi), Ivan De Angelis (salto con l’asta), Enrico Saccomano (lancio del disco) proveranno comunque a ritagliarsi il proprio spazio.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO E IL PROGRAMMA DELLE OLIMPIADI GIOVANILI 2018













Foto: FIDAL/Colombo