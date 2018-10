Sollevamento pesi, Olimpiadi Giovanili 2018: Giuseppe Cristiano Ficco sogna in grande, le speranze di medaglia dell’Italia

Mancano ormai pochi giorni all’inizio dei Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires, rassegna multisportiva che prevede anche l‘assegnazione di dodici titoli nel sollevamento pesi. Dal 7 al 13 ottobre si svolgeranno le competizioni di pesistica olimpica riservate agli atleti nati tra il 2001 ed il 2003 (categoria Youth), con l’Italia che sarà rappresentata da Cristiano Ficco e Giulia Imperio.

Lunedì 8 sarà il giorno di Giulia Imperio, impegnata nella categoria 48 kg ed a caccia di un risultato di prestigio per confermare gli ottimi risultati ottenuti in stagione. L’azzurra classe 2001 (compirà 17 anni a dicembre) si presenta in Argentina dopo aver conquistato un fantastico argento agli Europei Youth di Milano, in cui ha sollevato 151 kg totali (67+84). La misura ottenuta a Milano è la sesta migliore stagionale della categoria, perciò non sarà assolutamente scalzare dal podio la messicana Hernandez Vieyra, la vietnamita Pham e la colombiana Santoya Ortiz, atlete che quest’anno hanno alzato più di 160 kg. L’obiettivo di Giulia sarà quello di migliorare il suo record personale ed avvicinare le prime tre piazze.

Venerdì 12 ottobre toccherà a Cristiano Ficco cimentarsi nella gara dei -85 kg con la speranza di salire sul gradino più alto del podio. Il 17enne azzurro è letteralmente esploso quest’estate con due affermazioni di grande spessore ottenute a Tarragona nei Giochi del Mediterraneo ed a Milano negli Europei Youth. A Tarragona Ficco si è confrontato con degli avversari seniores di alto livello internazionale ed è riuscito a sconfiggerli alzando addirittura 335 kg totali, frutto di uno strappo da 153 e di uno slancio da 182 kg. L’azzurro partirà con i favori del pronostico nella rassegna a cinque cerchi giovanile ma dovrà contenere un eventuale exploit da parte del turco Coskun e del greco Galiatsatos, avversari temibili ma già sconfitti abbastanza nettamente anche a Milano negli Europei di categoria.













erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: FIPE