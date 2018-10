Atletica, Olimpiadi Giovanili 2018: iniziano le gare! Format innovativo, debutto per le stelline Finocchietti e Benati

Oggi giovedì 11 ottobre iniziano le gare di atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Il format della competizione è particolare, non sono previste batterie/qualificazioni e finali ma ogni atleta gareggerà in due occasioni e la somma delle due prestazioni definirà la classifica finale. Vedremo subito all’opera Davide Finocchietti, una delle punte di diamante della nostra Nazionale: alla vigilia del compimento dei suoi 17 anni, il toscano si cimenterà sui 5000 metri di marcia dopo che quest’estate aveva vinto l’oro agli Europei dei categoria sulla doppia distanza.

L'azzurrino più promettente può subito giocarsi qualcosa di importante, ha tutte le carte in regola per puntare a un piazzamento di lusso e per lottare per le medaglie. Riflettori puntati anche su Lorenzo Benati che sui 400 metri può davvero fare la differenza, il Campione d'Europa under 18 può andare a caccia del podio anche se la concorrenza sarà davvero spietata. A completare il quadro degli italiani impegnati nel primo giorno di gara saranno i discoboli Diletta Fortuna ed Enrico Saccomano, Francesco Guerra sui 3000 metri.













Foto: pagina Facebook FIDAL