Atletica, Eleonora Giorgi punta sulla 50 km di marcia: “Motivata per questa nuova sfida”

La 50km di marcia femminile è la specialità dell’atletica leggera di più recente introduzione: agli Europei di Berlino di quest’anno ha anche esordito nella rassegna continentale. Distanza praticata in campo femminile da circa due anni, il campo partenti anche nelle principali rassegne non è molto folto.

Da oggi ci sarà anche un’italiana a puntare su questa specialità: si tratta di Elelonora Giorgi, che potrebbe ambire addirittura al podio iridato: le migliori interpreti della distanza al momento sono la cinese Liang Rui e la lusitana Inês Henriques (campionessa del mondo in carica), e la nostra atleta potrebbe davvero competere con loro per un gradino del podio iridato.

L’azzurra ha annunciato con un post su Facebook la sua intenzione di cimentarsi con la nuova distanza: “Ciao amici. La tenace marciatrice, che sarei io, ha deciso di intraprendere una nuova sfida, che voglio condividere con voi perché avrò bisogno di tutto il vostro sostegno. Ho deciso di intraprendere una nuova avventura: la 50 km di marcia. É un’impresa che da un lato mi spaventa perché 50 km sono davvero tanti tanti, però mi sento super motivata, determinata ed entusiasta. Cercherò di affrontare questo lungo viaggio con la stessa passione ed il sorriso di sempre. E quindi che l’ “operazione 50 km” abbia ufficialmente inizio“.

Va ricordato però come al femminile la 50 km di marcia non sia specialità olimpica e non faccia quindi parte del programma di Tokyo 2020. Ecco il post apparso sulla pagina della marciatrice italiana:













Foto: Diego Barbieri / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it