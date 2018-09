Vuelta a España 2018: Vincenzo Nibali protagonista! Lo Squalo si mette a tirare in salita, un campione al servizio di Izagirre

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA

Vincenzo Nibali è ancora magnifico protagonista alla Vuelta di Spagna e sta regalando grandissime emozioni, segno di una condizione di forma in evidente crescita dopo l’operazione alla decima vertebra toracica. Lo Squalo era andato in fuga due giorni fa palesando una gamba molto interessante, ieri aveva rifiatato e oggi si sta sacrificando per il compagno di squadre Ion Izagirre che è in piena lotta per la classifica generale: il messinese sta tirando in testa al gruppo, in salita sta scremando il plotone con la sua proverbiale andatura.

L’uomo della Bahrain Merida è là davanti a tutti nelle fasi cruciali della quattordicesima tappa, una frazione di alta montagna da Cistierna a Les Praeres. Enzo ha tirato praticamente per tutto l’Alto de La Mozqueta, un primo categoria davvero molto complicato (6,5 chilometri all’8,7% di pendenza media) e ora si sta esibendo anche nella successiva discesa. Il gruppo principale insegue i sei fuggitivi quando mancano 40 chilometri al traguardo, ci sono ancora da scalare l’Alto de la Falla de Los Lobos (un terzo categoria) e soprattutto l’Alto Les Praeres in cima al quale è posto il traguardo e dove i big si daranno battaglia.

Risposte importanti a 22 giorni dai Mondiali di Innsbruck: questo Nibali può davvero ben sperare nella lotta per la maglia arcobaleno. E che Campione: settimana scorsa aveva addirittura ricoperto il ruolo di portaborracce e oggi corre da umile gregario nonostante un palmares infinito.













Foto: Pier Colombo