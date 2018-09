Vuelta a España 2018: Vincenzo Nibali all’attacco! Lo Squalo va in fuga e dà spettacolo nella 12^ tappa!

Vincenzo Nibali scatenato alla Vuelta di Spagna 2018: lo Squalo è entrato nella fuga buona che sta caratterizzando la dodicesima tappa della corsa iberica, una frazione mossa di 181 chilometri da Mondonendo a Faro de Estaca de Bares/Manon. Il siciliano ci aveva già provato nella giornata di ieri con una serie di attacchi nei primi 100 chilometri ma non era riuscito a portare via l’azione decisiva, oggi invece il capitano della Bahrain Merida è riuscito nell’intento. I 18 battistrada hanno infatti rapidamente guadagnato 10 minuti di vantaggio sul plotone principale che ha lasciato fare e dunque questi uomini si contenderanno il successo di giornata.

Il 33enne sta ritrovando il colpo di pedale dei giorni migliori, sembra avere superato brillantemente i postumi dell’operazione alla decima vertebra toracica ed è bello pimpante: Enzo sta dando segnali particolarmente positivi, sta trovando la forma giusta e ora può guardare con ancora maggiore fiducia ai Mondiali che si disputeranno il 30 settembre a Innsbruck. Nibali vuole a tutti i costi conquistare questo successo di tappa, il percorso ricco di saliscendi sembra essere particolarmente congeniale alle sue caratteristiche tenendo in considerazione anche le condizioni meteo non particolarmente felici. All’attacco ci sono anche Formolo e Conti per una giornata a forti tinte azzurre.