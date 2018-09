LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA: altro tappone di montagna, ultimi 4 km al 12,5% medio!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2018, 171 km da Cistierna a Les Praeres. Nava. Altra tappa determinante per la classifica generale: ben cinque i Gran Premi della Montagna, tre dei quali di prima categoria. Finale davvero molto entusiasmante: Alto de la Colladona (5,3 km all’8,1%), Alto de la Mozqueta (6,5 km all’8,7%), Alto de la Falla de los Lobos (5,3 km al 6,4%) e la salita finale dell’Alto Les Praeres. Si tratta di uno strappo micidiale di 4 km con una pendenza media del 12,5% e punte fino al 17%. Gli scalatori possono davvero fare la differenza: sulla carta il duello atteso è quello tra Nairo Quintana e Simon Yates, entrambi a caccia della Maglia Rossa, al momento sulle spalle di Jesus Herrada. In casa Italia si aspettano buone notizie da Fabio Aru e Vincenzo Nibali. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 12.30. Buon divertimento!

