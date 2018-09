Vuelta a España 2018, la tappa di domani (2 settembre). Orario d’inizio, altimetria e come seguirla in tv

Domani (domenica 2 settembre) si svolgerà la nona tappa della Vuelta a España 2018, 200 km da Talavera de la Reina a La Covatilla. I corridori affronteranno il primo tappone di montagna di questa edizione, che potrebbe essere subito decisivo per la classifica generale. Nella prima parte si scaleranno in successione Puerto del Pico (15,3 km al 5,5%), Alto de Gredos (10,1 km al 3,7%) e Puerto de Peña Negra (13 km al 4,5%). Poi dopo un lungo tratto di saliscendi si arriverà alla salita finale dell’Alto de la Covatilla. Un’ascesa di 9,8 km con una pendenza media del 7,1%, ma diversi tratti in doppia cifra con rampe fino al 12%. Assisteremo quindi ad uno scontro diretto tra i favoriti con gli scalatori che potranno fare la differenza.

La partenza è fissata alle 12.06, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.25 e le 18.00, in base alla media oraria. La nona tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 13.00 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Nona tappa Vuelta a España 2018

Domenica 2 settembre

Talavera de la Reina – La Covatilla 200 km

Partenza: 12.06

Arrivo: 17.25-18.00 circa

Altimetria

