LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA: La Covatilla fa paura. Duro arrivo in salita, Fabio Aru si gioca (quasi) tutto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa della Vuelta a España 2018, 200 km da Talavera de la Reina a La Covatilla. Oggi sarà la prima giornata chiave nella lotta per la maglia rossa. I corridori affronteranno infatti un tappone di montagna che nella prima parte presenta tre salite in successione: Puerto del Pico (15,3 km al 5,5%), Alto de Gredos (10,1 km al 3,7%) e Puerto de Peña Negra (13 km al 4,5%). Dopo un lungo tratto di saliscendi si arriva poi alla temutissima salita finale dell’Alto de la Covatilla. Un’ascesa di 9,8 km con una pendenza media attorno al 7%, ma diversi tratti in doppia cifra con rampe fino al 12%, in cui non ci si potrà nascondere.

Una salita su cui il nostro Fabio Aru si giocherà quasi tutto e dopo i segnali positivi delle ultime tappe, dovrà provare a fare la differenza per scalare la classifica. Rudy Molard avrà il difficile compito di difendere la maglia rossa dall’assalto di Alejandro Valverde, apparso in grande forma e pronto subito a ripetersi. Attenzione poi anche ai colombiani Nairo Quintana e Miguel Angel Lopez, che troveranno il terreno ideale. Ci attendiamo quindi un duello spettacolare tra i favoriti e le emozioni di sicuro non mancheranno.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della nona tappa della Vuelta a España 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.45. Buon divertimento!













