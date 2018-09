Vuelta a España 2018: Alejandro Valverde senza limiti, batte Sagan in volata! Aru nel primo gruppo

Alejandro Valverde concede il bis sulle strade di casa. Il fenomeno della Movistar, nonostante i 38 anni, resta dominante: alla Vuelta a España 2018 coglie il secondo successo di tappa, imponendosi nell’ottava frazione di 195,1 km da Linares a Almadén. Arrivo favorevole per l’Embatido che ha aspettato fino all’ultimo istante per uscire dalla ruota del campione del mondo Peter Sagan e scavalcarlo proprio negli ultimi 25 metri sullo strappo conclusivo. Resta in Maglia Rossa il transalpino Rudy Molard.

Prima parte di gara davvero molto monotona. Pronti, via e ovviamente parte la fuga giusta. Sono tre i coraggiosi all’attacco: Tiago Machado (Katusha-Alpecin), Jorge Cubero (Burgos-BH) e Hector Saez (Euskadi-Murias). Percorso favorevole agli inseguitori, dunque il gruppo non si preoccupa minimamente, lasciando addirittura un vantaggio massimo di 14′. Le compagini dei velocisti, con il passare dei chilometri, schierano un corridore ciascuno in testa al plotone, andando a ricucire a mano a mano il gap.

A circa 7 chilometri dal traguardo il gruppo ha raggiunto i tre attaccanti, con Machado ultimo ad arrendersi. Velocità come di consueto altissime sul finale: traguardo particolare favorevole a più scenari. La LottoNL-Jumbo ha preso in mano la situazione all’ultimo chilometro: scatti e controscatti sullo strappetto finale, ad anticipare ci ha provato Ivan Garcia Cortina della Bahrain-Merida. Costretto a partire lungo il campione del mondo Peter Sagan (Bora-hansgrohe), lo slovacco è stato scavalcato proprio a 50 metri dal traguardo da un fenomenale Alejandro Valverde (Movistar). A completare il podio l’olandese Danny Van Poppel (LottoNL-Jumbo). Nella top-5 un più che positivo Giacomo Nizzolo, quinto. Strappo troppo duro per Elia Viviani, che non è riuscito a disputare la volata. Nel gruppo principale Fabio Aru, più attardato Vincenzo Nibali a 1’20”.

