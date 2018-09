Bologna-Inter e Parma-Juventus: a che ora iniziano e su che canale vederle in tv? Il programma su Sky e Dazn

Oggi sabato 1° settembre si disputano due importanti anticipi della terza giornata della Serie A 2018-2019. Si incomincia alle ore 18.00 con Bologna-Inter: i nerazzurri devono riscattarsi dopo aver raccolto appena un punto in due partite, i ragazzi di Luciano Spalletti sono spalle al muro e allo Stadio Dall’Ara non sono ammessi ulteriori errori, la tifoseria inizia già a rumoreggiare visto che la stagione era partita con ben altri presupposti e oggi contro i felsinei conta soltanto la vittoria.

Alle ore 20.30, invece, il succulento Parma-Juventus: gli emiliani sono tornati nel calcio che conta e ospitano i Campioni d’Italia in un incontro che si preannuncia particolarmente avvincente e interessante. I bianconeri, dopo i successi contro Chievo e Lazio, non vogliono fermarsi e vogliono mettere pressione a tutte le inseguitrici ma i gialloblù proveranno a centrare il colpaccio.

Bologna-Inter sarà visibile in diretta tv su Sky per tutti gli abbonati mentre Parma-Juventus sarà visibile esclusivamente in diretta streaming su Dazn (come sempre l’incontro potrà dunque essere seguito su smart tv, cellulari, tablet, computer, consolle per videogiochi). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari degli anticipi della terza giornata della Serie A 2018-2019.

SABATO 1° SETTEMBRE:

18.00 Bologna-Inter (Sky)

20.30 Parma-Juventus (Dazn)

BOLOGNA-INTER: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

PARMA-JUVENTUS: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su Dazn.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com