Vuelta a España 2018, dodicesima tappa: Mondoñedo-Faro de Estaca de Bares. Continui saliscendi, ma Elia Viviani vuole la volata

La dodicesima tappa della Vuelta a España 2018, da Mondoñedo a Faro de Estaca de Bares, per un totale di 181,1 km, è caratterizzata da continui saliscendi. Nonostante i due GPM di terza categoria e un finale mosso, Elia Viviani non vuole lasciarsi scappare un’ulteriore occasione per mettere le proprie ruote davanti a quelle degli avversari. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, favoriti e altimetria.

Percorso

Pronti via e la carovana si ritrova immediatamente a testa in su: il primo Gran Premio della Montagna infatti è situato dopo 10,8 km di corsa, affrontando una salita di 5,8 km al 6,4% prima di giungere in cima all’Alto de Cadeira (terza categoria). Dopo 20-25 km con un’altimetria ondulata la strada spiana fino a metà del percorso circa. Da quel momento il tracciato potrebbe rivelarsi ricco di insidie, soprattutto per i velocisti. A poco meno di 50 km dall’arrivo si giunge in cima all’Alto de San Pedro, anch’esso di terza categoria (7,7 km al 5,1%), il momento più impegnativo della giornata. I punti in palio per la classifica scalatori finiscono ma non i tratti in pendenza, anzi, fino alla linea del traguardo il percorso è caratterizzato da continui saliscendi. I finisseur possono approfittarne per anticipare il gruppo.

Favoriti

Veramente difficile trovare un reale candidato al successo. I cacciatori di tappe di sicuro proveranno ad affondare il colpo, magari mandando in porto la fuga. Se Bauke Mollema avesse ancora energie nelle gambe tenterebbe certamente l’attacco nei primi chilometri, anche il team Katusha-Alpecin schiererà un elemento tra i fuggitivi. Nel caso in cui invece il gruppo rimanga compatto fino all’arrivo, Peter Sagan parte leggermente favorito viste le caratteristiche del tracciato. Elia Viviani dovrà fare i conti prima di tutto con i numerosi tratti in ascesa che precedono il traguardo, ma sicuramente la maglia tricolore verrà aiutata da tutta la squadra per poter calare il tris.

Altimetria













