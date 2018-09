LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA: 12ma tappa, percorso mosso. Elia Viviani proverà a resistere

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa: da Mondoñedo a Faro de Estaca de Bares, per un totale di 181,1 km. Frazione particolare quella odierna: è caratterizzata da continui saliscendi. Nonostante i due GPM di terza categoria e un finale mosso, Elia Viviani non vuole lasciarsi scappare un’ulteriore occasione per mettere le proprie ruote davanti a quelle degli avversari. Il grande favorito di giornata però, vista l’altimetria piuttosto insidiosa, non può che essere il campione del mondo Peter Sagan, che sta mettendo in mostra una condizione in leggero crescendo. Difficile che oggi possano esserci scontri in chiave classifica generale: si aspetterà il week-end con le grandi montagne. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della dodicesima tappa della Vuelta a España 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 12.00. Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA



Foto: Valerio Origo