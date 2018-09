Vuelta a España 2018, la tappa di oggi (6 settembre). Orario d’inizio, altimetria e come seguirla in tv

Oggi, giovedì 6 settembre, è in programma la dodicesima tappa della Vuelta a España 2018, da Modoñedo a Faro de Estaca de Bares. Mañon, per un totale di 181,1 km. Una frazione da non sottovalutare: nonostante il percorso non presenti ascese durissime, due GPM di terza categoria (uno nella primissima parte di gara, uno sul finale) potrebbero mettere in crisi i velocisti e le loro squadre. Da fare attenzione soprattutto all’Alto de San Pedro (7,7 km al 5,1%).

La partenza è prevista alle 12.17, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.50 e le 17.30, in base alla media oraria. La dodicesima frazione della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 15.30 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Dodicesima tappa Vuelta a España 2018

Giovedì 6 settembre

Modoñedo – Faro de Estaca de Bares. Mañon 181,1 km

Partenza: 12.17

Arrivo: 16.50-17.30

Altimetria

Foto: Pier Colombo