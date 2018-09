Ciclismo: tempo di classiche in Canada. Si comincia con il GP Quebec, Greg Van Avermaet favorito

Si accende il circuito del World Tour di ciclismo maschile in questo finale di stagione. Settembre come di consueto è un mese caldissimo, quello che porta a uno degli appuntamenti più importanti dell’anno: il Mondiale, che quest’anno vedrà in scena proprio gli uomini da classiche sul circuito di Innsbruck. Per preparare al meglio l’appuntamento iridato, oltre alla Vuelta, ormai tappa fissa per il calendario è quella delle corse in terra canadese. Si comincia con il GP Quebec, giunto alla nona edizione.

Il percorso si articolerà su un impegnativo circuito nella città di Quebec con 16 giri da 12,6 km per un totale di 201,6 km. Tantissimi gli strappi presenti. Dopo dieci chilometri si arriva alla prima salita, la Côte de la Potasse, lunga 420 metri al 9% di pendenza, seguita successivamente dalla Montée de la Fabrique di 190 metri al 7%. Durissima, sul finale di ogni tornata, la Côte de la Montagne, una salita di 375 metri al 10%.

Nonostante la concomitanza con la Vuelta, tantissimi i nomi attesi in terra canadese. A partire dal campione olimpico Greg Van Avermaet, che non è ancora riuscito a vincere su queste strade (vanta tre secondi posti tra 2012, 2016 e 2017). Il capitano della BMC sarà sicuramente il grande favorito della vigilia, vista la conformazione del percorso. Da seguire l’australiano Michael Matthews (Team Sunweb), i tantissimi belgi con a capo Tim Wellens (Lotto Soudal), che proverà ad anticipare lo sprint. In casa Italia si punta tutto su Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) e Diego Ulissi (UAE Emirates).













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo