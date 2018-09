Vuelta a España 2018, decima tappa: Salamanca – Fermoselle. Bermillo de Sayago. Elia Viviani all’assalto

Dopo il giorno di riposo la Vuelta a España 2018 riparte per la seconda settimana di corsa con la decima tappa, 177 km da Salamanca a Fermoselle. Bermillo de Sayago. Sarà un’occasione da non lasciarsi sfuggire per i velocisti. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della decima tappa della Vuelta a España 2018.

Percorso

Tappa quasi tutta piatta. Ai -41 km i corridori troveranno lo sprint intermedio di Trabanca e poco dopo una breve discesa prima di affrontare l’unica difficoltà altimetrica di giornata, l’Alto de Fermoselle. Un’ascesa di 4,9 km con una pendenza media del 5,3% che non dovrebbe creare problemi alle ruote veloci del gruppo. La strada tende poi a salire ancora leggermente fino ai -20 km, da lì fino al traguardo tutta pianura.

Favoriti

Saranno quindi i velocisti i protagonisti di questa tappa. Il nostro Elia Viviani andrà a caccia del bis e se la Quick-Step Floors non sbaglierà i tempi, sarà difficile batterlo. I suoi principali rivali saranno il campione del mondo Peter Sagan, che sta crescendo di forma con il passare dei giorni, e Nacer Bouhanni, anche lui pronto a ripetersi. Attenzione poi anche a Danny Van Poppel e ai nostri Giacomo Nizzolo, Simone Consonni e Matteo Trentin.

Altimetria

