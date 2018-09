Ciclismo, Mondiali 2018: i probabili convocati dell’Italia. Tra certezze, dubbi e possibili ballottaggi

Mancano poco più di tre settimane ai Mondiali in linea di ciclismo che si svolgeranno ad Innsbruck il prossimo 30 settembre. Quello austriaco sarà un percorso per scalatori puri, tra i più impegnativi di sempre. Di sicuro una rassegna iridata di questo genere non si vedeva da Duitama 1995, quando Marco Pantani vinse il bronzo alle spalle degli spagnolo Abraham Olano e Miguel Indurain.

Il ct dell’Italia Davide Cassani diramerà le convocazioni il 15 settembre. Saranno 10 giorni febbrili, perché mai come in questa occasione il 57enne romagnolo si trova a dover risolvere una cascata di dubbi. Nella sua testa, i ruoli erano definiti da mesi: Vincenzo Nibali capitano unico, Fabio Aru seconda punta e Gianni Moscon mina vagante pronto a scombussolare la corsa. Peccato che il siciliano sia alle prese con un difficile recupero dopo la caduta al Tour de France, il sardo attraversi la stagione più difficile della carriera ed il trentino sia fermo per squalifica proprio fino al 15 di questo mese.

La selezione tricolore doveva presentarsi in Austria da favorita, tuttavia gli scenari sono mutati. Nibali, in ogni caso, ci sarà. Lo Squalo avrà ancora due settimane alla Vuelta per cercare uno stato di forma accettabile. Cassani si augura che il 33enne siciliano possa disputare la rassegna iridata almeno all’80-90%. Pur non al top, un fuoriclasse come il messinese potrebbe comunque cercare il colpo da ko nei confronti degli avversari.

Aru resta sotto esame. In Spagna continua a faticare, soprattutto non dispone del cambio di passo necessario per fare la differenza in salita. Impensabile però che il ct ne faccia a meno: se non potrà giocare un ruolo da protagonista, il Cavaliere dei Quattro Mori potrebbe comunque rivelarsi utile al servizio di Nibali, come già accaduto alle Olimpiadi di Rio 2016.

Grande punto interrogativo per Moscon. Il corridore del Team Sky sta scontando cinque settimane di squalifica per il gesto compiuto al Tour nei confronti di Elie Gesbert (aveva provato a colpirlo con una manata) e si sta allenando da solo sul Passo dello Stelvio. Tornerà in gara proprio il 15 settembre per la Coppa Agostoni: Cassani lo convocherà, per poi decidere se schierarlo o attribuirgli il ruolo di riserva. Quasi certamente Moscon non dovrebbe disputare la cronometro.

A Innsbruck potrebbe rivelarsi determinante l’apporto di Damiano Caruso. Il 30enne siciliano in salita va forte ed è in grado di inserirsi in una fuga da lontano con fondate ambizioni di sorprendere il gruppo: il commissario tecnico crede molto in un’opzione di questo tipo.

Certi della convocazione sono i veterani Franco Pellizotti, che chiuderà la carriera proprio al Mondiale, e Domenico Pozzovivo, registi preziosissimi per esperienza ed acume tattico. Imprescindibile anche la presenza di Salvatore Puccio, instancabile gregario che darà tanto soprattutto nella prima fase della gara.

Altro sicuro di far parte della lista è Alessandro De Marchi: il 32enne friulano sta mostrando una buona gamba alla Vuelta e di lui il ct si fida ciecamente.

Sette nomi, dunque, appaiono pressoché certi: Nibali, Aru, Caruso, Pellizotti, Pozzovivo, Puccio, De Marchi. Se starà bene, l’ottavo sarà Moscon. Resterebbe in questo caso una sola maglia da assegnare. Il principale indiziato, alla vigilia della corsa a tappe iberica, sembrava Davide Formolo, che tuttavia sta faticando a mantenere le ruote dei migliori quando la strada sale. Per questo Cassani visionerà anche Diego Ulissi nelle prossime corse per valutare lo stato di forma del toscano, in verità piuttosto in ombra per tutto il 2018.

Qualche chance anche per Davide Villella e Valerio Conti, abbastanza positivi alla Vuelta, più defilato Gianluca Brambilla. Da valutare se il ct vorrà puntare su un altro regista come Daniele Bennati, anche se il toscano dovrebbe essere chiuso da Pellizotti.

I PROBABILI CONVOCATI DELL’ITALIA PER I MONDIALI 2018 DI CICLISMO

CERTI DELLA CONVOCAZIONE

Vincenzo Nibali

Fabio Aru

Damiano Caruso

Franco Pellizotti

Domenico Pozzovivo

Salvatore Puccio

Alessandro De Marchi

IN DUBBIO

Gianni Moscon

BALLOTTAGGI

Davide Formolo-Diego Ulissi

Daniele Bennati-Davide Villella

Valerio Conti-Gianluca Brambilla













Foto: Valerio Origo