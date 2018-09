LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA: decima tappa. Grande sfida tra Elia Viviani e Peter Sagan

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta a España 2018, da Salamanca a Fermoselle, per un totale di 177 km. I corridori affronteranno un percorso quasi interamente pianeggiante dal primo all’ultimo chilometro di corsa, con la sola salita verso il Gran Premio della Montagna di Alto de Fermoselle (terza categoria, 4,9 km al 5,3%) a 29 km dal traguardo. Frazione non impegnativa, il gruppo giungerà al traguardo a ranghi compatti, salvo imprevisti, dunque si rivela una grande occasione per i velocisti di imporsi.

Elia Viviani e Peter Sagan partono con i favori del pronostico oggi: la maglia tricolore vuole il bis nella corsa iberica, ma il campione del Mondo in carica pare essere ritornato al top delle condizioni. Finalmente è il momento di gustarsi la grande sfida tra i due sprinter migliori della stagione in corso, ma attenzione anche all’olandese Danny Van Poppel (Lotto NL-Jumbo) che ha già ottenuto risultati rilevanti in questa edizione della Vuelta senza però riuscire a piazzare il colpo. Da non sottovalutare nemmeno il francese Nacer Bouhanni (Cofidis), vincitore della sesta frazione.

Appuntamento alle 13.00.

