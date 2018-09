Vuelta a España 2018, la tappa di oggi (martedì 4 settembre): orario d’inizio, percorso, altimetria e tv

Dopo il tradizionale lunedì di riposo tra la prima e la seconda settimana, torna la Vuelta a España 2018 per la decima tappa, da Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanca a Fermoselle. Bermillo de Sayago, complessivamente 177 km. Quella di oggi si rivela una frazione quasi completamente pianeggiante, con il solo GPM di terza categoria dell’Alto de Fermoselle (4,9 km al 5,3%) come difficoltà altimetrica, situato a 29 km dal traguardo. Previsto dunque un arrivo dedicato alle ruote veloci, l’attesissimo duello tra la maglia tricolore Elia Viviani e il campione iridato Peter Sagan è alle porte.

La partenza è programmata alle 13.21, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.25 e le 18.00, in base alla media oraria. La decima tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 16.00 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Decima tappa Vuelta a España 2018

Martedì 4 settembre

Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanca – Fermoselle. Bermillo de Sayago 177 km

Partenza: ore 13.21

Arrivo: ore 17.25-18.00 circa

Altimetria

