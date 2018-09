Volley, verso i Mondiali 2018: Italia-Cina 3-0, facile vittoria in amichevole. Buone sensazioni dagli azzurri

L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-0 (25-20; 25-17; 25-17) nella penultima amichevole prima dei Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. I ragazzi del CT Chicco Blengini, che oggi ha ufficializzato le convocazioni per la rassegna iridata, hanno disputato una buona partita contro la compagine asiatica pur senza forzare la mano più di tanto: buoni segnali a una settimana dall’inizio della competizione più importante della stagione, la forma sembra esserci e la preparazione svolta in Val di Fiemme nell’ultimo mese sembra avere dato i suoi frutti anche se ne sapremo di più soltanto durante i Mondiali.

Di fronte ai 4000 spettatori della Kioene Arena di Padova, gli azzurri si sono distinti in particolar modo al servizio e in ricezione, ottima la regia di Simone Giannelli che ha potuto sfruttare al meglio i propri attaccanti tra cui spiccano l’opposto Ivan Zaytsev e il martello Osmany Juantorena schierato di banda con Filippo Lanza. In campo il sestetto titolare completato dai centrali Daniele Mazzone e Simone Anzani, Massimo Colaci il libero.

Nel primo set i padroni di casa stentano a staccare gli uomini di Lozano ma a lungo andare, grazie anche a 5 aces, emerge il nostro maggiore tasso tecnico. Nel secondo parziale Zaytsev e compagni iniziano a picchiare con continuità in attacco e mettono in difficoltà la ricezione avversaria mentre la terza frazione è stata lottata fino a metà poi gli azzurri hanno pigiato sull’acceleratore. Giovedì 6 settembre altra amichevole contro la Cina a Siena, poi domenica 9 l’esordio ai Mondiali contro il Giappone al Foro Italico di Roma.

ITALIA: Mazzone 5, Giannelli 3, Juantorena 16, Anzani 4, Zaytsev 12, Lanza 12; Colaci (L), Nelli, Randazzo 1, Maruotti. N.e. Candellaro, Rossini (L), Cester, Russo, Antonov. All. Blengini.

CINA: Liu L.B. 7, Chen L.H. 3, Jiang C. 9, Ji D.S. 5, Rao S.H. 3, Mao T.Y. 1; Tong J.H. (L), Du H.X, Yu Y.C., Miao R.T. 3. N.e. Zhang J.Y., Tang C.H., Liu M., Ma X.T. (L). All. Lozano.

ARBITRI: Lot, Sessolo.

NOTE Spettatori 3916. Durata set: 25’, 22’, 24’; TOT. 71’. Italia: battute sbagliate 16, vincenti 9, muri 5, errori 23. Cina: battute sbagliate 12, vincenti 4, muri 4, errori 22.













Foto: Valerio Origo