Volley, Mondiali 2018: stasera Italia-Argentina, a che ora inizia e come vederla in tv

Ormai è tutto pronto al Mandela Forum di Firenze, alle ore 21.15 di sabato 15 settembre è previsto il fischio d’inizio di Italia-Argentina, terza partita degli azzurri ai Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale è pronta per andare a caccia della terza vittoria consecutiva nella rassegna iridata, dopo le nette vittoria su Belgio e Giappone non ci si vuole più fermare: gli azzurri vanno a caccia del colpaccio contro l’Albicelese guidata da Julio Velasco, i ragazzi del CT Chicco Blengini partiranno da favoriti ma non dovranno sottovalutare l’avversario. In palio punti pesantissimi in ottica seconda fase e non solo, non sono ammessi errori.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Argentina, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 15 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Argentina

ITALIA-ARGENTINA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo