The Rugby Championship 2018: capolavoro del Sudafrica, battuti gli All Blacks in casa dopo nove anni

Ha del clamoroso ciò che è successo oggi in quel di Wellington nell’incontro di apertura della quarta giornata del Rugby Championship. Il Sudafrica è rinato, dopo le due sconfitte con Argentina e Australia, e lo fa nel modo migliore: gli Springbooks trovano l’impresa dell’anno, battendo i fenomenali All Blacks neozelandesi a domicilio per 36-34. Evento più unico che raro: i sudafricani non si imponevano contro i numero uno del ranking dal 2014, in casa addirittura non accadeva da nove annate. Altra sorpresa nell’altro incontro, con l’Argentina che batte l’Australia.

Nuova Zelanda-Sudafrica 34-36

Partono bene i padroni di casa, che sembrano già indirizzare il match con le mete di Barrett e Smith, ma gli Springbooks non ci stanno e con Dyantyi, Le Roux e Marx la ribaltano. A fine primo tempo il risultato è di +7 per i sudafricani: 17-24. Tante le emozioni nella ripresa: il Sudafrica vola grazie a Kolbe e ancora Dyantyi, con il consueto Pollard perfetto al piede. La Nuova Zelanda esce alla distanza e prova a rispondere colpo su colpo, ma, dopo aver accorciato le distanze con Savea, non riesce a trovare al pareggio a causa di un Barrett da dimenticare in fase di realizzazione. Finisce 34-36.

Nuova Zelanda: 15 Jordie Barrett, 14 Ben Smith, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Ryan Crotty, 11 Rieko Ioane, 10 Beauden Barrett, 9 Aaron Smith, 8 Kieran Read (c), 7 Sam Cane, 6 Liam Squire, 5 Scott Barrett, 4 Samuel Whitelock, 3 Owen Franks, 2 Codie Taylor, 1 Karl Tu’inukuafe

A disposizione: 16 Liam Coltman, 17 Tim Perry, 18 Ofa Tuungafasi, 19 Patrick Tuipulotu, 20 Ardie Savea, 21 TJ Perenara, 22 Jack Goodhue, 23 Damian McKenzie

Marcatori Nuova Zelanda

Mete: J. Barrett (5), A. Smith (16), Ioane (38, 53), Taylor (60), Savea (75)

Conversioni: Barrett (16, 53)

Sudafrica: 15 Willie le Roux, 14 Jesse Kriel, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Aphiwe Dyantyi, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Warren Whiteley, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (c), 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Malcolm Marx, 1 Steven Kitshoff

A disposizione: 16 Bongi Mbonambi, 17 Beast Mtawarira, 18 Wilco Louw, 19 RG Snyman, 20 Francois Louw, 21 Ross Cronjé, 22 Elton Jantjies, 23 Cheslin Kolbe

Marcatori Sudafrica

Mete: Dyantyi (20, 57), Le Roux (25), Marx (32), Kolbe (42)

Conversioni: Pollard (20, 25, 32, 42)

Punizioni: Pollard (40+1)

Australia-Argentina 19-23

A Gold Coast Mario Ledesma riesce ad esaltare i suoi Pumas, davvero in palla nel match contro gli oceanici. Primi 18′ davvero molto spettacolari: vanno in meta due volte gli australiani, con Genia (11′) e Folau (18′), risponde Sanchez. Delguy sul finale di primo tempo dà il vantaggio ai Pumas. La meta di Haylett-Petty fa tornare sotto i padroni di casa che però non realizzano, Boffelli al piede chiude la pratica al 77′.













Foto: Lorenzo Di Cola