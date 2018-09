F1, GP Singapore 2018: domani la gara. Programma, orari e tv

Domenica 15 settembre si disputerà il GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. A Marina Bay andrà in scena una gara vibrante e emozionante, determinante per le sorti dell’intero campionato: Lewis Hamilton si presenta con 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel e cerca il colpo del ko ma il tedesco della Ferrari vuole reagire e va a caccia del colpaccio tra le vie strette di questo circuito cittadino. Il britannico della Mercedes vuole chiudere i conti, il teutonico cerca di riaprirli. Attenzione ovviamente anche ai compagni di squadra Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen, da non sottovalutare le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 SETTEMBRE:

14.10 GP Singapore 2018 – Gara

GP SINGAPORE 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Differita tv su TV8 dalle ore 20.00.













