Volley, Mondiali 2018: Italia, vigilia d’attesa a Milano. Azzurri carichi al Forum, la Finlandia si avvicina: Final Six a un passo…

Giornata di vigilia per l’Italia ai Mondiali 2018 di volley maschile in attesa che incominci la seconda fase della rassegna iridata. Oggi gli azzurri si alleneranno al Mediolanum Forum di Milano dove domani sera (ore 21.15) affronteranno la Finlandia in un incontro determinante per il prosieguo dell’avventura: una vittoria ci permetterebbe di avvicinarci in maniera consistente al primo posto nel girone e dunque alla qualificazione alla terza fase. L’ingresso tra le sei grandi del Pianeta è davvero a un passo per la nostra Nazionale, imbattuta grazie a cinque vittorie conquistate tra Roma e Firenze.

Ora è lecito sognare in grande ma gli azzurri devono rimanere concentrati e continuare a giocare con questa intensità se vorranno avere la certezza di volare alla Final Six di Torino e poi giocarsi il tutto per tutto. Dunque oggi allenamenti di preparazione alla sfida contro i nordici che sono già stati analizzati tramite delle sessioni video: la Finlandia ha vinto solo due partite nella prima fase (contro Cuba e Porto Rico, ma ha strappato un punto all’Iran) ed è priva di grandi individualità, punta tutto sulla coesione del gruppo ma i ragazzi del CT Chicco Blengini sono decisamente più quotati e tecnicamente più validi. La sessione odierna servirà anche per prendere le misure con l’immenso palazzetto del capoluogo lombardo dove si gioca molto poco a pallavolo (ricordiamo la Finale Scudetto in gara secca del 2012), il servizio sarà una chiave molto importante e dunque bisognerà fare particolare attenzione anche perché nel weekend ci aspettano Russia e Olanda: sono già esauriti tutti i biglietti, sugli spalti ci saranno 12mila spettatori per ogni serata!

Per il momento Ivan Zaytsev e compagni hanno fatto tutto per il meglio, sono riusciti a mettere in mostra un gioco discreto e a battere avversarie quotate come Belgio, Slovenia e Argentina ma manca ancora il vero big match (bisognerà aspettare sabato sera contro i Campioni d’Europa). Questa Italia sta facendo sognare ed emoziona, la terza fase è davvero alle porte, tra poco più di 48 ore gli azzurri scenderanno nuovamente in campo per una serata di grande passione e sanno di non poter sbagliare, è un’occasione d’oro per mettere pressione a Olanda e Russia (che si saranno già affrontate nel pomeriggio) e continuare a volare sospinti dallo Zar, dalle giocate di Osmany Juantorena, dalla regia di Simone Giannelli, dai salvataggi di Massimo Colaci.