Volley, Mondiali 2018. Italia-Slovenia 3-1, Chicco Blengini: “Vittoria durissima, cinque successi erano l’obiettivo”

L’Italia ha chiuso alla grande la prima fase dei Mondiali 2018 di volley maschile sconfiggendo la Slovenia per 3-1 e presentandosi così alla seconda fase a punteggio pieno (5 vittorie, 15 punti). Prova di forza da parte della nostra Nazionale che ha annichilito i balcanici e ora vuole continuare a sognare in grande, presentandosi a Milano da imbattuta per sfidare Olanda, Russia e Finlandia nella corsa verso la terza fase. Queste le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato tramite la Federvolley.

GIANLORENZO BLENGINI: “È stata una vittoria durissima, perché la Slovenia ha disputato una gran partita. A inizio gara sono stati capaci di battere benissimo, a livello delle prime formazioni al mondo e questo ci ha creato diversi problemi. Sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno reagito, riuscendo a venir fuori alla distanza. Chiudere con cinque vittorie e il massimo dei punti era il nostro obiettivo, adesso poco importa chi affronteremo perché tutte le avversarie sono di altissimo livello. Dobbiamo continuare a pensare una partita alla volta”.

GABRIELE MARUOTTI: “Queste giornate a Firenze sono state bellissime, grazie a un pubblico stratosferico. La partita di stasera era la più importante, cosi adesso potremo passare due giorni tranquilli in attesa delle gare di Milano. Sono contento di aver potuto dare il mio supporto alla squadra, spero che vada così anche le prossime volte. Sino a questo momento abbiamo fatto un bel percorso, ma nella prossima fase dovremo ricominciare da capo”.

Foto: Valerio Origo