L’Italia sfiderà la Bulgaria nella finale dei Mondiali di volley: dove giocano i tutti verdi e dove allena Blengini

Dove giocano i pallavolisti bulgari che l’Italia affronterà nella finale dei Mondiali 2025 di volley maschile? Aleksandar Nikolov è un attaccante di razza, che durante l’ultima stagione ha brillato con la maglia di Civitanova, vincendo la Coppa Italia e disputando la finale scudetto insieme ai propri compagni di squadra. Il giovane schiacciatore è affiancato nel tridente offensivo da Asparuh Asparuhov (prossimo ad accasarsi al Suwalki in Polonia dopo un’ultima annata agonistica in Russia al Kemerovo, ma con un passato a Padova) e da Martin Atanasov (nuovo rinforzo di Monza, proveniente dal Galatasaray Istanbul).

Il palleggiatore Simeon Nikolov, fratello minore di Aleksandar (entrambi sono figli d’arte), si appresta a vivere la sua prima stagione da professionista, sposando il progetto dei russi della Lokomotiv Novosibirsk dopo aver giocato negli Stati Uniti d’America con la Long Beach State University. Il centrale Iliya Petkov sarà un prossimo titolare di Grottazzolina in Superlega dopo aver militato in Francia con il Tolosa ed è affiancato in reparto da Aleks Grozdanov (uno dei punti di forza del Lublino di Wilfredo Leon).

Il libero Damyan Kolev è l’unico dei titolari a giocare in patria, visto che difende i colori del Levski Sofia. Il coach Chicco Blengini si dedica interamente alla causa della Nazionale: nell’aprile del 2024 si dimise dalla guida di Civitanova dopo dei fallimentari playoff e il suo tempo è interamente occupato dall’attività della Nazionale, che guida appunto dalla passata stagione (ha firmato un quinquennale). Di seguito il quadro dettagliato delle squadre in cui giocano i titolari della Bulgaria.

FORMAZIONE TITOLARE

PALLEGGIATORE: Simeon Nikolov (Lokomotiv Novosibirsk, Russia; ultima stagione a Long Beach State University, USA).

SCHIACCIATORI: Aleksandar Nikolov (Civitanova), Asparuh Asparuhov (MKS Slepsk Malow Suwalki, Polonia; ultima stagione al Kuzbass Kemerovo, Russia), Martin Atanasov (Monza; ultima stagione al Galatasaray Istanbul, Turchia).

CENTRALI: Aleks Grozdanov (Bogdanka LUK Lublino, Polonia), Iliya Petkov (Grottazzolina; ultima stagione a Spacer’s Toulouse, Francia).

LIBERO: Damyan Kolev (Levski Sofia, Bulgaria).

COMMISSARIO TECNICO: Gianlorenzo “Chicco” Blengini (solo la Bulgaria, non ha attività di club).