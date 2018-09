Volley, Mondiali 2018: Italia-Russia, la battaglia campale. Azzurri, fate vedere chi siete! Due set per la Final Six, una vittoria per ruggire da padroni

Italia-Russia non è mai una partita banale, non è mai un incontro fine a se stesso, è una battaglia sportiva che va oltre il volley, un confronto sempre avvincente e appassionante tra due grandi scuole. Da una parte l’Armata invincibile, la corazzata che ha sempre fatto paura a tutti, che ha vinto in lungo e in largo tra Europei e Olimpiadi ma che non si è mai imposta in un Mondiale. Dall’altra gli Azzurri che sognano un’impresa di fronte ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, un sestetto compatto e unico che sogna il colpaccio contro i maestri invincibili per addirittura metterli a rischio eliminazione: ai Mondiali 2018 di volley maschile arriva il primo big match per la nostra Nazionale che, dopo sei vittorie consecutive, è finalmente attesa da una delle sette sorelle favorite per la conquista del titolo iridato.

Questa sera (ore 21.15) capiremo davvero chi è l’Italia, comprenderemo fino in fondo qual è il nostro potenziale e avremo ben chiara la situazione: in base a come giocheranno i ragazzi del CT Chicco Blengini si riuscirà a tracciare un quadro e a valutare nel dettaglio fin dove potrà spingersi questa Nazionale. Si scenderà in campo con la qualificazione alla Final Six sostanzialmente ipotecata ma ancora da acciuffare matematicamente, strappare due set alla Russia ci garantirebbe il pass per Torino senza aspettare i risultati dagli altri campi o di dover giocare domani sera contro l’Olanda. Oltre al risultato siamo però curiosi di vedere come si comporteranno Ivan Zaytsev e compagni contro la corazzata di Mikhaylov, Muserskiy, Kliuka e Volkov: tra attacco e muro fanno malissimo, ci servirà una super difesa e poi dovremo essere bravi a sfondare le loro barricate sottorete per stravolgere il pronostico che ci vede sfavoriti contro i Campioni d’Europa.

Due set per volare matematicamente alla terza fase, una vittoria per mostrare i muscoli e dare un chiaro segnale a tutte le rivali verso il titolo iridato, un successo per mettere ulteriormente in crisi la Russia e sognare di eliminarla dalla contesa. Non è una partita come le altre, è molto sentita dai nostri ragazzi soprattutto dallo Zar e ha un appeal e un peso specifico davvero molto elevato. Ultima vittoria tre anni fa ai quarti di finale degli Europei a Busto Arsizio preceduta da un fondamentale successo in Coppa del Mondo: è arrivato il momento di rinverdire le statistiche…