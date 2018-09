Volley, Mondiali 2018: Italia-Giappone 3-0, le pagelle degli azzurri. Centrali da urlo, Zaytsev trascinatore

L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-0 nel match d’apertura dei Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale, davanti agli 11mila spettatori del Foro Italico di Roma, ha incominciato la propria avventura iridata con un bel successo fondamentale in ottica futuro. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo nella capitale.

IVAN ZAYTSEV: 7. Lo Zar ha messo grande personalità in questa partita, sentiva particolarmente il debutto anche perché i riflettori sono sempre puntati su di lui ma ne è uscito bene giocando a tratti con la sua perentoria potenza. L’opposto mette a segno 13 punti, concretizza il 56% in attacco, firma 2 aces e mette il suo zampino negli allunghi di primo e terzo set sciorinando delle bordate dalla seconda linea davvero pregevoli.

DANIELE MAZZONE e SIMONE ANZANI: 7+. I migliori in campo di questa Italia. I due centrali hanno risposto presente in tutti i fondamentali facendo capire che possono dire la loro anche in questo contesto. Superlativi con i primi tempi, a tratti diventano la soluzione prediletta di Simone Giannelli e loro rispondono sempre presente mandando in crisi gli avversari. Solidi anche a muro, apprezzabili per continuità a carattere, il tabellino parla rispettivamente di 9 e 8 punti.

OSMANY JUANTORENA: 6,5. I numeri della Pantera parlano chiaro (10 su 17 in attacco, 11 punti complessivi) ma il nostro schiacciatore di punta è sembrato meno incisivo del solito, soprattutto è sembrato mancare un po’ di continuità e ha commesso qualche imprecisione di troppo. Può decisamente fare meglio anche se il tabellino come sempre parla in favore del suo immenso talento.

SIMONE GIANNELLI: 6. Qualche imprecisione di troppo per il nostro palleggiatore, un po’ contratto e non ad altissimi livelli come siamo abituati a vederlo. Oggi ha insistito tanto sui centrali (con ottimi risultati) ma alcune palle per gli attaccanti sono sembrate un po’ troppo basse e poco invitanti. C’è ancora qualcosa da registrare per il baby fenomeno, lo vogliamo al meglio per le prossime partite.

FILIPPO LANZA: 6/7. Super Pippo è a tratti il nostro terminale offensivo di riferimento, piazza dei diagonali superlativi e buca il muro con una certa insistenza risultando imprendibile per i giapponesi. Oggi il nostro martello era davvero su di giri (11 punti, 62% in attacco), bene anche in difesa e tanto carattere per tutta la partita.

MASSIMO COLACI: 6,5. Il nostro libero si inventa alcuni dei sui numeri ma oggi non è certamente chiamato agli straordinari contro Otake e Yanagida, discreti attaccanti ma non di certo dei fenomeni.

GABRIELE NELLI: S.V. Due turni in battuta nel secondo e terzo set ma purtroppo sbaglia.

Non entrati: Davide Candellaro, Luigi Randazzo, Michele Baranowicz, Salvatore Rossini, Enrico Cester, Gabriele Maruotti.













Foto: FIVB