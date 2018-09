Volley femminile, Europei U19 2018: ITALIA CAMPIONESSA! Azzurre in trionfo, sconfitta la Russia in rimonta. Impresa stellare

CAMPIONESSE D’EUROPA! L’Italia ha compiuto una vera e propria impresa a Tirana (Albania) e ha vinto gli Europei U19 di volley femminile sconfiggendo la Russia per 3-2 (24-26; 18-25; 26-24; 25-22; 15-9) al termine di una pazza partita in cui abbiamo anche annullato un match-point nel terzo set prima di scatenarci e volare verso il trionfo. Nel giorno in cui sono incominciati i Mondiali maschili a Roma, con tanto di vittoria dei ragazzi di Blengini contro il Giappone, le azzurrine sono semplicemente state sublimi e hanno sconfitto la corazzata di coach Karikov portando a casa il settimo titolo continentale della nostra storia (1996-1998, poker 2004-2010 i precedenti).

Show assoluto dell’opposto Valeria Battista (22 punti) e del martello Loveth Omoruyi (20) affiancata per i primi due set da Alessia Populini (8) e poi da Alice Tanase (9), al centro le granitiche Fatim Kone (17 punti, 6 muri) e Sarah Fahr (13, 5 stampatone), Rachele Morello in cabina di regia e Sara Panetoni il libero. Alla Russia non sono bastati i 23 muri per impedirci di fare festa, Kadockina (15) e compagne si sono dovute arrendere contro la nostro grinta e il nostro cuore, emersi quando tutto sembrava perduto.

Primo set combattuto, abbiamo anche l’occasione per portarlo a casa ma ci facciamo sorprendere poi le nostre avversarie dominano nel secondo parziale e nel terzo recuperando da 21-17 e guadagnandosi una chance per chiudere. La annulliamo e a quel punto la partita si ribalta, dominiamo in maniera indiscutibile e trionfiamo.