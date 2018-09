Volley, Mondiali 2018: Italia-Finlandia 3-0, le parole degli azzurri. Zaytsev: “Stiamo crescendo”. Juantorena: “Bravi, ora la Russia…”

L’Italia ha sconfitto la Finlandia per 3-0 e ha così conquistato la sesta vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 di volley maschile. Gli azzurri non hanno fatto sconti e hanno surclassato i nordici, demolendoli in ogni fondamentale e avvicinandosi in maniera decisiva alla Final Six della rassegna iridata. Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti.

OSMANY JUANTORENA (a Federvolley): “Siamo stati bravi soprattutto nel primo set, loro hanno cercato metterci in difficoltà con il servizio jump-float, ma noi ci siamo fatti trovare pronti. Con il passare della partita siamo cresciuti e nell’ultimo parziale abbiamo giocato in scioltezza: bene così, abbiamo ottenuto la vittoria a anche i tre punti. Domani contro la Russia ci aspetta una partita molto dura”.

MASSIMO COLACI (a Federvolley): “Vincere davanti a un pubblico simile è qualcosa di fantastico, devo dire che la gente ci stando una grandissima mano. È arrivata la sesta vittoria consecutiva, un altro passo molto importante verso la fase di Torino. La nostra forza è continuare a pensare una partita alla volta e quindi adesso tutta la concentrazione è rivolta alla Russia. Nel girone precedente loro hanno sofferto un po’, ma restano sicuramente una tra le squadre più forti al mondo”.

IVAN ZATYSEV (a Gazzetta dello Sport): “Stiamo crescendo, c’è voglia di stare insieme, di testare i nostri limiti. La Russia sarà ben altro avversario, un avversario fortissimo che abbiamo voglia di affrontare. Ci giochiamo e vogliamo capire a che punto siamo. Li possiamo eliminare? Ma sì ma questi vincono il Mondiale, è già deciso“.













Foto: Valerio Origo