Volley, Mondiali 2018: Italia-Argentina, azzurri al giro di boa. La partita di “media difficoltà”, punti pesanti verso la Final Six

Italia-Argentina, il giro di boa della prima fase per la nostra Nazionale ai Mondiali 2018 di volley maschile. Questa sera (ore 21.15) gli azzurri scenderanno in campo per sfidare l’Albiceleste nel terzo incontro della nostra rassegna iridata: dopo le vittorie per 3-0 su Giappone e Belgio e prima dei match contro Repubblica Dominicana (domani) e Slovenia (martedì), ce la dovremo vedere contro la compagine guidata da Julio Velasco. La sfida al Maestro di La Plata può essere catalogata di media difficoltà, questo era il coefficiente che era stato identificato alla vigilia della competizione: più semplice rispetto ai confronti con i Red Dragons e con gli estrosi balcanici, più complicato rispetto all’annunciata passeggiata caraibica e allo scontro con i Samurai.

I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno studiato attentamente i sudamericani da cui abbiamo perso questa estate in Nations League a casa loro ma la nostra squadra era decisamente diversa rispetto a quella attuale. Siamo comunque di fronte a un nuovo crocevia per l’Italia, chiamata ancora una volta a vincere per continuare a sognare: imporsi sull’Argentina, avversario che nelle ultime stagioni ci ha creato diverse difficoltà e ci ha impensierito in più circostanze, significherebbe salire a tre vittorie a cui molto probabilmente aggiungeremo quella di domani contro la Dominicana. Vorrebbe dire arrivare alla sfida contro la Slovenia a punteggio pieno e con la possibilità concreta di presentarsi con il filotto completo alla seconda fase quando si formerà un girone da quattro squadre partendo dalla situazione di classifica del primo turno.

Sarebbe un vantaggio davvero importantissimo perché a quel punto saremmo messi già a buon punto nella corsa verso la Final Six di Torino dove le sei migliori formazioni del torneo si daranno battaglia per accedere alle semifinali e giocarsi il titolo. Ivan Zaytsev e compagni dovranno giocare con la stessa intensità vista contro il Belgio per mettere sotto l’Argentina fin da subito e fare nuovamente sognare l’Italia intera: il cammino è appena incominciato ma non sono mai ammessi passi falsi.