Volley, Mondiali 2018: Italia-Argentina 3-1, le pagelle degli azzurri. Zaytsev guerriero risolutore, Mazzone uomo da aces, Juantorena top scorer

L’Italia ha sconfitto l’Argentina per 3-1 nella terza partita dei Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale ha avuto la meglio sull’Albiceleste di Julio Velasco mettendo in campo grande cuore e riuscendo a prevalere in un quarto set tiratissimo. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo al Mandela Forum di Firenze.

IVAN ZAYTSEV: 9. Vero uomo squadra, si è assunto tutte le responsabilità nel momento più critico della partita, si è caricato la Nazionale sulle spalle quando stava rischiando di andare al tie-break e ha tuonato da fenomeno. Lo Zar ha annullato i due set-point avuti dall’Argentina nel quarto set con una personalità inaudita: quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare e l’opposto ha risposto presente. Ivan chiude la serata con 20 punti (56% in attacco, numeri importanti anche se lontani dall’88% contro il Belgio) e con 2 aces (fondamentale in cui ha però commesso troppi errori, unico neo della sua partita).

DANIELE MAZZONE: 7. Il voto alto è per quanto è riuscito a fare nel secondo e nel terzo set dove con due serie al servizio, condite anche da tre aces, è riuscito a creare due allunghi fondamentali per il successo. Sempre presente sui primi tempi, chiude con 10 punti complessivi. Da rivedere il gioco a rete e a muro.

OSMANY JUANTORENA: 7,5. Top scorer con 23 punti (61% in fase offensiva). La Pantera è sicuramente meno appariscente del solito ma è estremamente efficace, soprattutto quando inizia a prendere confidenza e a dare il contributo che ci aspetta da un fuoriclasse del suo calibro.

FILIPPO LANZA: 6. Non la migliore partita di Super Pippo che non ha la verve giusta in fase offensiva. Attacca sì delle belle pipe e dei buoni diagonali ma fatica in termini di continuità, a tratti viene letto agevolmente dagli avversari e stenta a dare la sicurezza che ci si aspetta da lui.

SIMONE GIANNELLI: 6,5. Un passo indietro rispetto ai numeri visti contro il Belgio, non è la serata migliore per il nostro baby fenomeno che commette delle imprecisioni in alzata e fatica ad avere continuità dai suoi compagni complice anche una difesa non ai massimi livelli. Il regista trova comunque il modo di aprire dei varchi, pregevole la serie al servizio nel secondo set.

MASSIMO COLACI: 6. Il nostro libero è chiamato agli straordinari contro Lima e Poglajen che sembrano dei fenomeni, riesce ad avere la meglio con tanta grinta e grande cuore, risultando come sempre determinante nelle dinamiche di squadra.

SIMONE ANZANI: 6. Non gioca una grandissima partita al centro, poca intensità a muro e poca precisione anche in attacco (solo 5 su 14). Ci si aspettava qualcosina in più dopo quanto visto nelle ultime due partite.

MICHELE BARANOWICZ: 10. Entra nel momento più rovente della partita, sul 27-26 del quarto set. Blengini gli affida il servizio, si trasforma nell’uomo della provvidenza: il palleggiatore di riserva trova un ace incredibile e l’Italia vince. Ricordiamo che è svincolato, ora arriverà qualche offerta?

DAVIDE CANDELLARO e GABRIELE NELLI: S.V. Qualche scambio tra primo, terzo e quarto set.

Non entrati: Luigi Randazzo, Salvatore Rossini, Enrico Cester, Gabriele Maruotti.

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DI ITALIA-ARGENTINA













Foto: Valerio Origo