Volley, Mondiali 2018: Italia-Argentina 3-1. Chicco Blengini: “Vittoria sofferta, bravi a reagire”. Juantorena: “Messo il cuore”

Emozioni a mille al Mandela Forum di Firenze dove l’Italia ha sconfitto l’Argentina per 3-1 nella terza partita dei Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale ha portato a casa un successo fondamentale, soffrendo tantissimo e rischiando di essere trascinata al tie-break. Tanta felicità nel gruppo azzurro per averla scampata come traspare dalle dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato tramite la Federvolley.

GIANLORENZO BLENGINI: “È stata una vittoria davvero sofferta, l’Argentina ci ha messo spesso in difficoltà, ma siamo stati molto bravi a reagire. Era logico che non potesse andare sempre tutto bene come con Giappone e Belgio, bisogna saper soffrire e poi trovare la forza di reagire. Il Mondiale è una competizione di altissimo livello, durante la quale ogni giornata c’è da lottare per portare a casa il risultato. Siamo felici di queste prime tre vittorie, ma bisogna guardare avanti”.

OSMANY JUANTORENA: “Stasera non è stato per niente facile, loro sono stati molto bravi a metterci in difficoltà con la battuta jump float e per questo abbiamo faticato a prendere ritmo. Nei momenti più difficili ci abbiamo messo il cuore, restando attaccati alla partita. Sappiamo che potrà accadere nuovamente nel corso del torneo, ma questo deve essere sempre il nostro atteggiamento. Su altri aspetti ovviamente possiamo migliorare e lavoreremo per farlo”.













Foto: Valerio Origo