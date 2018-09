Volley, Mondiali 2018: Italia alla terza fase, quando tornano in campo gli azzurri? Data, programma, orari, avversari e tv

L’Italia è già proiettata verso la terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile che si disputerà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre. La nostra Nazionale andrà a caccia di una nuova impresa, ora l’asticella si alza terribilmente visto che sono rimaste in corsa soltanto le sei migliori squadre del Pianeta e bisognerà incrementare il proprio livello di gioco per superare anche questo taglio e accedere alle semifinali sognando una medaglia nella rassegna iridata che si sta disputando nel nostro Paese.

I ragazzi del CT Chicco Blengini sono in attesa di conoscere le proprie avversarie, a definire la composizione dei due gruppi della terza fase sarà un sorteggio che si svolgerà lunedì 24 settembre alle ore 11.00 proprio nel capoluogo piemontese. L’Italia affronterà una tra USA e Polonia e una tra Russia e Serbia. Contestualmente verrà definito anche il calendario della Final Six e sapremo in quali giorni giocherà l’Italia: scenderemo in campo in due giorni sui tre in programmi, sempre alle ore 21.15. Quindi due partite e un giorno di riposo ma la sequenza verrà svelata soltanto in occasione del sorteggio.

Quando tornerà in campo l’Italia per giocare le prossime due partite che ci diranno se potremo volare in semifinale ai Mondiali 2018 di volley maschile? Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari.

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE – VENERDI’ 28 SETTEMBRE:

L’Italia sarà in campo in due di queste tre sere, sempre alle ore 21.15. Dunque giocheremo due partite mentre un giorno riposeremo. Ancora non sappiamo in quali giorni giocheremo, ci verrà svelato lunedì subito dopo il sorteggio con cui conosceremo le nostre avversarie.

Le partite dell'Italia ai Mondiali 2018 di volley maschile saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.













Foto: Valerio Origo