Volley, Mondiali 2018: il calendario e il tabellone dalla terza fase alla finale. Date, programma, orari e tv delle partite

I Mondiali 2018 di volley maschile entrano nel vivo con la disputa della terza fase che si svolgerà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre. Le migliori sei Nazionali del Pianeta si daranno battaglia nel capoluogo piemontese per la conquista del titolo iridato, la corsa verso il grande traguardo si fa sempre più frenetica e ora non si può più sbagliare: le squadre qualificate a questo punto della rassegna iridata sono state divise in due gironi da tre formazioni ciascuno, le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate.

L’Italia sta infiammando un Paese intero e vuole continuare a sognare, gli azzurri ora se la dovranno vedere con la Serbia e con la Polonia per volare ancora più in alto: Ivan Zaytsev hanno le capacità per avere la meglio su questi avversari ed entrare tra le migliori quattro per poi giocarsi il tutto per tutto contro le superstiti del girone della morte composto da USA, Russia e Brasile. Si preannuncia grande spettacolo, Torino è pronta per abbracciare i grandi campioni del volley e per fare da cornice a un Mondiale estremamente avvincente che ora giunge alle sue battute conclusive.

Di seguito il calendario, tutte le date, il programma dettagliato e gli orari delle partite della terza fase (Final Six) dei Mondiali 2018 di volley maschile. Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli altri incontri saranno visibili in diretta tv su Rai Sport, in diretta streaming su Rai Play e in diretta scritta sul nostro sito.

POOL I (a Torino): Brasile, USA, Russia

POOL J (a Torino): Italia, Polonia, Serbia

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE:

17.00 Brasile vs Russia (Pool I, a Torino)

21.15 Italia vs Serbia (Pool J, a Torino)

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE:

17.00 USA vs Russia (Pool I, a Torino)

20.30 Polonia vs Serbia (Pool J, a Torino)

VENERDÌ 28 SETTEMBRE:

17.00 Brasile vs USA (Pool I, a Torino)

21.15 Italia vs Polonia (Pool J, a Torino)

MONDIALI 2018: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

