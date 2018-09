Volley, Mondiali 2018: Final Six, che lo spettacolo abbia inizio! Che lotta a Torino, sei sorelle per il trionfo: USA e Russia favorite, l’Italia sogna

Lo spettacolo della Final Six sta per iniziare ai Mondiali 2018 di volley maschile, la rassegna iridata entra nel vivo e ora ogni partita avrà un peso specifico enorme: le sei squadre rimaste in corsa si sfideranno per inseguire le semifinali, il Pala Alpitour di Torino sarà il palcoscenico ideale di questo grandissimo show e sarà la cornice perfetta per premiare i Campioni del Mondo. Si riparte mercoledì 26 settembre, tre giorni riservata alla terza fase: le sei Nazionali qualificate sono state divise in due gironi, le prime due classificate di ogni gruppo accederanno poi alle semifinali incrociate di sabato.

Italia, USA, Russia, Brasile, Serbia e Polonia: sono queste le magnifiche sei sorelle che ora si affronteranno a visto aperto per inseguire il titolo iridato. La nostra Nazionale si presenta dopo aver giganteggiato nelle prime due settimane vincendo sette partite sulle otto disputate, Ivan Zaytsev e compagni hanno emozionato un Paese intero e saranno abbracciati da un popolo intero che ora sogna la grande impresa: gli azzurri avranno il vantaggio di giocare in casa, sono saliti davvero in orbita a livello tecnico e mentale, credono davvero nell’impresa e proveranno a fare saltare il banco.

I ragazzi del CT Chicco Blengini sono stati inseriti nello stesso girone con Serbia e Polonia, due avversarie che sono sulla carta battibili da parte dell’Italia che ha evitato le altre corazzate grazie a un sorteggio favorevole. Gli slavi punteranno tutto sulla potenza dell’attacco e del muro con Atanasijevic, Kovacevic e Podrascanin a dettare legge ma spesso i ragazzi di Grbic hanno steccato a livello mentale nei momenti più critici. I Campioni del Mondo, invece, non hanno palesato un ottimo stato di forma ma possono sempre dire la loro nella partita da dentro o fuori: Kurek, Kubiak, Szalpuk e compagni cercheranno di sorprenderci con il loro gioco ordinato.

Le grandi favorite per il trionfo dei Mondiali sono finite nell’altro girone. Gli imbattuti USA sono completi in tutti i reparti e vogliono tornare sul gradino più alto del podio con i vari Anderson, Russell, Sander, Christenson e Holt. Gli americani non sembrano avere grossi punti deboli proprio come la Russia che, dopo una prima fase complicata, ha impressionato a Milano sconfiggendo anche l’Italia: ora Mikhaylov, Muserskiy e compagni vogliono tornare a mostrare i muscoli per confermare il loro status di grandi favoriti della vigilia. E poi c’è il solito Brasile, i Campioni Olimpici non arrivano in pompa magna all’appuntamento clou ma quando conta si fanno sempre trovare pronti. Ormai ci siamo, che lo spettacolo abbia inizia.

Foto: Valerio Origo