Basket, torneo Amburgo: Italia-Repubblica Ceca 80-87. Sconfitta azzurra verso le qualificazioni ai Mondiali

Il cammino verso le Qualificazioni Mondiali 2019 inizia con una sconfitta per l’Italbasket. La nazionale di Meo Sacchetti viene battuta per 80-87 dalla Repubblica Ceca in occasione della semifinale di Supercup, torneo quadrangolare amichevole che si disputa ad Amburgo (Germania). Azzurri sempre costretti ad inseguire e non ancora in grado di reggere ritmi alti per 40 minuti. Dal punto di vista individuale ottima prova da parte di Brian Sacchetti, top scorer della propria squadra con 17 punti; in doppia cifra anche Gigi Datome (14) e Awudu Abass (13).

La nazionale italiana paga già un pesante distacco già dopo i primi minuti di possesso, coach Sacchetti è costretto al timeout al quarto giro di lancetta effettivo, sul -11, per suscitare una reazione nei suoi che arriva soltanto in parte grazie alle triple di Brian Sacchetti e Luca Vitali. Sul finale del primo quarto la Repubblica Ceca riporta il margine in doppia cifra grazie al canestro con libero aggiuntivo di Martin Peterka, ma Paul Biligha accorcia le distanze prima che suoni la sirena. Punteggio di 15-23 dopo 10’.

L’Italia patisce anche in avvio di secondo periodo, subendo un ulteriore break di sette punti a zero. Datome è l’unico a segnare punti a referto nelle fila della nazionale del Bel Paese, ma l’emorragia continua fino ad un massimo vantaggio di 20 punti per la formazione ceca. Negli ultimi tre minuti prima di rientrare negli spogliatoi Datome, Brian Sacchetti e Awudu Abass ricuciono lo strappo fino alle otto lunghezze di distanza, stesso margine rispetto al quarto precedente (40-48).

La storia si ripete anche in avvio di ripresa dall’intervallo lungo: altro parziale della Repubblica Ceca (2-13) e azzurri che faticano a trovare la via del canestro. Lo svantaggio della nazionale italiana tocca il -19 a metà periodo, poi Nicolò Melli sale in cattedra insieme a Vitali per tornare a riportarsi sotto. Stavolta però il distacco rimane in doppia cifra dopo il suono della terza sirena, sul punteggio provvisorio di 55-65.

Grandissima prestazione di Brian Sacchetti nell’ultima frazione di gioco, che trascina l’Italia dal -18 (dovuto al solito calo nei primi minuti di inizio periodo) ad un ritardo di sole 7 lunghezze. Il quintetto azzurro tenta una rimonta insperata, ma la nazionale ceca è abile nel gestire il vantaggio. Il match si conclude con il risultato di 80-87 per la Repubblica Ceca.

Domani l’Italbasket affronterà la perdente dell’altra semifinale, Germania-Turchia (ore 20.30) nell’incontro valevole per il terzo posto al torneo di Amburgo. Palla a due alle ore 17.00.

Italia – Repubblica Ceca 80-87 (15-23, 25-25, 15-17, 25-22)

Italia: Aradori* 6, Biligha* 4, Vitali L. 6, Melli* 9, Filloy, Tessitori ne, Cinciarini* 9, Flaccadori, Abass 13, Tonut 2, Sacchetti B. 17, Datome* 14. All: R. Sacchetti

Rep. Ceca: Auda 8, Vyoral, Pumprla 6, Hruban* 15, Satoransky* 14, Schilb 7, Sirina, Peterka 8, Bohacik* 7, Playza ne, Vesely* 19, Kriz* 3. All: Ginzburg

