Portogallo-Italia, Nations League 2019: programma, orari e tv

Dopo l’incontro con la Polonia, per l’Italia è tempo di volare in Portogallo per affrontare i lusitani nella seconda partita dell’edizione 2018-2019 della Nations League, al debutto sulla scena internazionale. I portoghesi saranno privi di Cristiano Ronaldo: ciò potrebbe essere non di poco aiuto per l’Italia, che comunque non può e non deve sottovalutare l’impegno con la formazione arrivata agli ottavi di finale degli ultimi Mondiali di Russia.

Roberto Mancini, nell’incontro che si giocherà allo stadio Josè Alvalade di Lisbona, ha preannunciato un certo numero di cambi rispetto all’esordio di Bologna, motivato dalla considerazione che fare due partite in tre giorni comporta necessariamente alcune scelte in tal senso.

Portogallo-Italia, match valido per la Nations League 2018-2019, sarà visibile lunedì 10 settembre alle ore 20:45 in diretta tv su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro.

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE:

20.45 Portogallo-Italia

PORTOGALLO-ITALIA: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com