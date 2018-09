Volley, Mondiali 2018: Aleksandar Atanasijevic nella storia, record pazzesco di punti! Il serbo ne mette giù 38

Aleksandar Atanasijevic è entrato nella storia della pallavolo grazie alla sua prestazione sbalorditiva confezionata in Serbia-Russia 3-2 ai Mondiali 2018. L’opposto slavo, che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni a Perugia, ha infatti messo a segno 38 punti (2 muri, 1 ace, 65% in attacco): si tratta del record assoluto di marcature in una singola partita durante la rassegna iridata, fin da quando esiste il rally point system (2002). Il 27enne nativo di Belgrado ha martellato come un ossesso per tutto l’incontro e ha così eguagliato il primato detenuto dal portoricano Hector Soto che firmò appunto 38 punti contro l’Argentina ai Mondiali 2006.

Grande gioia per Atanasijevic che non solo ha avuto la soddisfazione del primato personale ma soprattutto ha contribuito anche al successo della sua Nazionale che ora può puntare con convinzione alla qualificazione alla terza fase e che ha messo in seria difficoltà la Francia. Non si tratta del record mondiale di punti, la classifica che tiene in considerazione anche i vari campionati nazionali e continentali vede al comando il cubano Leyva Martinez che andò a referto con addirittura 59 punti in occasione di Samsung Bluefangs-Sakai Blazer (campionato giapponese, 21 aprile 2013).













Foto: FIVB