Volley, Mondiali 2018: Serbia-Francia 3-2, Galletti verso l’eliminazione! La Russia travolge l’Olanda, ok USA e Brasile

Quattro partite nel pomeriggio ai Mondiali 2018 di volley maschile dove è incominciata la seconda fase, subito in scena due scontri diretti fondamentali e in campo tante big col mirino puntato sulla vittoria finale.

USA vs CANADA 3-1 (25-17; 25-14; 21-25; 25-17), Pool G a Sòfia

Prova di forza della corazzata a stelle e strisce che vince il sempre sentito derby nordamericano, infila il sesto successo consecutivo e mette una seria ipoteca sul primo posto nel girone in attesa dello scontro diretto tra Iran e Bulgaria. I ragazzi di Speraw dominano letteralmente i primi due set con una personalità dirompente e annichiliscono i ragazzi della Foglia d’Acero che non riescono mai a entrare in partita, poi rialzano la testa nella terza frazione ma gli USA non fanno sconti e chiudono la pratica con grande disinvoltura dimostrando di poter essere una delle grandi favorite per la vittoria finale. Matt Anderson (22 punti), Aaron Russell (17) e Ma Holt (4 muri per 14 punti) mettono sotto Perrin (17) e compagni).

SERBIA vs FRANCIA 3-2 (22-25; 26-24; 25-20; 18-25; 18-16), Pool H a Varna

Una partita da mors tua, vita mea. E a uscirne viva è la Serbia che si impone al tie-break annullando anche due match-point alla Francia, incappata nella terza sconfitta nel torneo al parziale decisivo e ora davvero con le spalle al muro: i Galletti, salvo incroci strani dalle altre partite, dovranno fare prematuramente le valigie e dire addio alla rassegna iridata prima della Final Six. Prova di grande carattere degli uomini di Grbic che, dopo aver soppiantato la Russia, riescono a mettere sotto un’altra delle sette sorelle e ora contenderanno il primo posto nel girone alla lanciatissima Polonia. Un mostruoso Aleksandar Atanasijevic da 38 punti (2 muri, 1 ace, 65% in attacco), affiancato dal mancino di Uros Kovacevic (16) e dalla solidità di Srecko Lisinac (12) ha soppiantato Stephen Boyer (34 punti, 5 muri) e uno spentissimo Earvin Ngapeth (15).

RUSSIA vs OLANDA 3-0 (25-17; 25-16; 25-21), Pool E a Milano

Lezione di grande volley messa in scena dai Campioni d’Europa che hanno annichilito gli orange e hanno ristabilito le gerarchie all’interno del girone. La grande favorita della vigilia ribalta la grande rivelazione della prima fase in appena 90 minuti di gioco e rimane in corsa per la qualificazione alla Final Six: la sfida di domani sera contro l’Italia sarà probabilmente decisiva. Lo schiacciatore Dmitry Volkov (15 punti, 3 muri, 3 aces), l’opposto Maxim Mikhaylov (13, 4 aces) e l’altro martello Egor Kliuka (11) si sono messi in luce mentre Dmitry Muserskiy ha giocato solo il primo set. Tra le fila olandesi doppia cifra per Thijs Ter Horst (13), deludente Nimir Abdel-Aziz (9).

BRASILE vs AUSTRALIA 3-0 (25-21; 25-22; 25-15), Pool F a Bologna

Tutto estremamente facile per i Campioni Olimpici che non hanno grossi problemi a battere gli aussies e a conquistare la quinta vittoria nel torneo, utile per fare un ulteriore passo verso il primo posto nel girone in attesa di scoprire chi vincerà lo scontro diretto tra Slovenia e Belgio. I verdeoro non fanno sconti agli oceanici che cercano di rimanere in scia nei primi due parziali senza però realmente spaventare gli uomini di Dal Zotto. Bruninho riesce a mandare in doppia cifra tutti i suoi uomini d’attacco: 13 punti per Douglas, 12 per Wallace, 11 per Lipe. All’Australia non basta il solito Lincoln Williams (16).













Foto: Valerio Origo