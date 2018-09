Volley, Mondiali 2018: Italia-Giappone stasera in tv. A che ora comincia e su che canale vederla

Alle ore 19.30 si giocherà Italia-Giappone, match d’apertura dei Mondiali 2018 di volley maschile. Partita imperdibile al Foro Italico di Roma, gli azzurri vanno a caccia della vittoria. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Giappone, match d’apertura dei Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 9 SETTEMBRE:

19.30 Italia-Giappone

ITALIA-GIAPPONE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.