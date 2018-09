Volley femminile, Mondiali 2018: l’Italia apre con una comoda vittoria sulla Bulgaria. Grande prestazione a muro

Comincia con una agevole vittoria il Mondiale 2018 di volley femminile per l’Italia: a Sapporo (Giappone) le azzurre si sono sbarazzate per 3-0 della Bulgaria, conquistando il primo successo nella Pool B. I parziali: 25-15, 25-19, 25-22.

Un match in cui le ragazze italiane hanno sfoderato una prestazione perfetta solamente nel primo set, denotando poi qualche incertezza di troppo nei parziali successivi, soprattutto palesando qualche problema in fase di ricostruzione. Nel complesso si è trattato di un test poco attendibile al cospetto di un’avversaria tutt’altro che irresistibile. Ci sarà comunque tempo per carburare ed entrare in forma in vista delle sfide contro Turchia e Cina, decisive anche in ottica seconda fase.

Paola Egonu, pur non devastante, ha concluso la contesa come top-scorer con 17 punti complessivi (12/28 in attacco, 4 muri e 1 ace), seguita da una buona Miriam Sylla (16 punti). Bene anche Lucia Bosetti (13). Da segnalare i ben 11 muri di squadra messi a segno dall’Italia.

Nel primo parziale si procede sul filo dell’equilibrio fino al 6-6. Qui la selezione tricolore cambia passo e, grazie ad una Miriam Sylla incontenibile, scava un solco incolmabile volando a +5 sull’11-6. Le azzurre si distendono, fanno male al servizio e chiudono in assoluta scioltezza.

La partita cambia volto ad inizio del secondo set, quando la Bulgaria reagisce e si porta prima sul 2-5 e poi sul 5-9. La squadra italiana diventa molto più fallosa in attacco, faticando in particolare in fase di ricostruzione, con Paola Egonu che commette qualche errore di troppo. L’Italia non si scoraggia, inizia a lavorare sulla difesa e trova il pareggio sull’11-11. Il sorpasso arriva sul 13-12 grazie ad un muro di Cristina Chirichella, poi una stampatona di Lucia Bosetti ed un errore in attacco della Bulgaria portano le ragazze del ct Davide Mazzanti a +3 sul 16-13. Da quel punto tutto scorre facile e la frazione si chiude sul 25-19 con un primo tempo di Chirichella.

Nel terzo set l’Italia piazza il primo strappo sul 6-4 grazie ad un errore in attacco di Gergana Dimitrova. Uno scambio lunghissimo si conclude con un diagonale di Mariya Karakasheva che termina fuori e porta la compagine del Bel Paese sul 9-5. Un mani fuori di Egonu fa volare le azzurre sul 12-7, ma proprio un errore del nostro opposto e un ace di Karakasheva riportano in scia le bulgare (12-10). Questa volta la Nazionale non riesce a scrollarsi di dosso le avversarie e Mazzanti è costretto a chiamare un time-out sul 17-16. La Bulgaria raggiunge addirittura la parità a quota 17 dopo un brutto errore in contrattacco di Egonu. E’ lo stesso opposto però a riportarci sul +2 (19-17) con una bordata da seconda linea. L’Italia torna ad allungare sul 21-18 dopo un primo tempo spedito fuori da Hristina Rusova, poi un muro sontuoso di Egonu produce lo strappo decisivo. Un attacco di Sylla conclude infine la contesa sul 25-22.

L’Italia tornerà in campo domani alle 6.40 per affrontare il Canada, altro avversario che non dovrebbe generare eccessivi grattacapi.

Foto: Fivb